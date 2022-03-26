Перехід на літній час - 2022: що потрібно знати українцям

https://racurs.ua/ua/n168866-perevedennya-godynnyka-na-litniy-chas-yak-zminytsya-riznycya-u-chasi-z-inshymy-krayinamy.html

Ракурс

У ніч на неділю 27 березня Україна переходить на літній час. О третій ночі треба перевести годинник на годину вперед.

Це передбачено постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 р. № 509 «Про порядок обчислення часу на території України». Переведення годинників в Україні відбувається двічі на рік — у березні та жовтні.

Країни ЄС у 2022 році продовжать перехід на літній час, крім того, в ЄС одразу три часові пояси.

З України упродовж першого місяця війни виїхало понад 2 млн громадян. Щоб уникнути плутанини, вкажемо, як відрізнятиметься час України та інших країн після переведення годинника.

Візьмемо за орієнтир 8.00 ранку 27 березня в Україні:

Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина, Німеччина, Іспанія — 7.00;

Молдова, Румунія, Естонія — 8.00;

Ірландія та Велика Британія 6.00;