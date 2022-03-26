Окупанти в Мелітополі наказують головам ОСББ повідомляти "адреси фашистів"

https://racurs.ua/ua/n168865-okupanty-v-melitopoli-nakazuut-golovam-osbb-povidomlyaty-adresy-fashystiv.html

Ракурс

Представники російської комендатури в Мелітополі збирають голів ОСББ та пропонують повідомляти про те, «де живуть фашисти».

Під поняття «фашисти» підпадають всі, хто не погоджується, що Мелітополь — це росія, зберігає чи демонструє прапор або герб України, а також ті, хто вважає українську владу єдиною легітимною.

Про полювання окупантів на тих, хто не хоче підкорятися російським загарбникам, повідомили в Запорізькій ОВА.

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Крім того, журналісти, що продовжують працювати на окупованих територіях області, отримують погрози та вимоги перестати працювати на користь України. Терористи залякують представників медіа тюремним ув’язненням за статтею «Тероризм» УК РФ в разі продовження інформаційної діяльності видань. Аналогічні вимоги надійшли і до редакції запорізького сайту 061.ua.

У Бердянську продовжується тиск з боку окупантів на тих, хто забезпепечує життєдіяльність міста та дбає про безпеку цивільних мешканців. Натомість українці, що є співробітниками критичної інфраструктури, навіть на волонтерських засадах, продовжують працювати та виконувати свої посадові обов’язки.



До селища Кирилівка 25 березня приїхали військові російської федерації і назвалися мешканцям та місцевій владі «військовою комендатурою міста Мелітополя», після чого запропонували «співпрацю». Голова Кирилівської селищної ради від «пропозиції» відмовився та скерував окупантів у всім відомому напрямку.