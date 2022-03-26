Российскую "Рысь" поджег "Холодный Яр"

Українські бійці 93 окремої механізованої бригади (ОМБр) «Холодний Яр» знищили чергову «гордість російського оборонпрому» — бронеавтомобіль «Рись».

Прес-служба бригади опублікувала фото знищеного ЗСУ бронеавтомобіля.

Як виглядає гордість російського оборонпрому бронеавтомобіль «Рись» до і після зустрічі з холодноярцями, — йдеться у повідомленні.

Під повідомленням українські дописувачі прокоментували фото спаленої техніки.

93, ви молодці, хлопці зробили спрощену модель. Така українцям більш до душі. бережи вас боже, наші захисники.

То така гордість руццкіх конструкторів, що це аж насправді Iveco LMV, який зайвохромосомні випускають по ліцензії.

Хлопці трохи прогрейдили модель. Молодці! Браво, нашим захисникам!

Була «рись», але після зустрічі із ЗСУ стала всрись.

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