Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Расконсервированная российская военная техника разворована, застрелился командир танкового полка

Расконсервированная российская военная техника разворована, застрелился командир танкового полка

26 мар 2022, 11:35
999

Російські окупанти намагаються відновити втрати за рахунок техніки, знятої з тривалого зберігання.

Наприклад, на аеродромі в смт Клімове Брянської області (це 35 км від кордону України) противник розгортає ремонтно-відновлювальну базу (РВБ).

Як повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, ворожа РВБ намагається «поставити в стрій» значну кількість техніки, яка прибуває зі складів тривалого зберігання. Стан цієї техніки здебільшого вкрай незадовільний, що унеможливлює її повноцінне використання.

Водночас ворог створює місця для зберігання техніки, виведеної з ладу на полі бою.

Загалом РФ часто зіштовхується з проблемою неможливості відновлення техніки після «розконсервації» зі складів. З бойових машин повністю розкрадено оптичні прилади та електроніку з вмістом дорогоцінних металів.



.

Зокрема, у 4-й танковій дивізії РФ з’ясували, що з 10 «розконсервованих» танків лише один знаходиться в більш-менш працездатному стані. Решта — повністю розукомплектовані. Частина з них не має навіть двигунів. На даний час плани з передачі на фронт техніки, знятої зі зберігання фактично зірвано.

В ГУР МО повідомили, що застрелився командир 13 танкового полку 4 танкової дивізії рф.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров