Розконсервована російська військова техніка розкрадена, застрелився командир танкового полку

«Розконсервована» російська військова техніка повністю розкрадена, командир танкового полку – застрелився

https://racurs.ua/ua/n168876-rozkonservovana-rosiyska-viyskova-tehnika-rozkradena-zastrelyvsya-komandyr-tankovogo-polku.html

Ракурс

Російські окупанти намагаються відновити втрати за рахунок техніки, знятої з тривалого зберігання.

Наприклад, на аеродромі в смт Клімове Брянської області (це 35 км від кордону України) противник розгортає ремонтно-відновлювальну базу (РВБ).

Як повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, ворожа РВБ намагається «поставити в стрій» значну кількість техніки, яка прибуває зі складів тривалого зберігання. Стан цієї техніки здебільшого вкрай незадовільний, що унеможливлює її повноцінне використання.

Водночас ворог створює місця для зберігання техніки, виведеної з ладу на полі бою.

Загалом РФ часто зіштовхується з проблемою неможливості відновлення техніки після «розконсервації» зі складів. З бойових машин повністю розкрадено оптичні прилади та електроніку з вмістом дорогоцінних металів.

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Зокрема, у 4-й танковій дивізії РФ з’ясували, що з 10 «розконсервованих» танків лише один знаходиться в більш-менш працездатному стані. Решта — повністю розукомплектовані. Частина з них не має навіть двигунів. На даний час плани з передачі на фронт техніки, знятої зі зберігання фактично зірвано.

В ГУР МО повідомили, що застрелився командир 13 танкового полку 4 танкової дивізії рф.