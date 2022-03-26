Украинская армия в контрнаступлении отогнала рашистов дальше от Харькова

https://racurs.ua/n168882-ukrainskaya-armiya-v-kontrnastuplenii-otognala-rashistov-dalshe-ot-harkova.html

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На Харківщині Збройні сили України переходять у контрнаступ.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов 26 березня повідомив, що у напрямку Малої Рогані ЗСУ вже звільнили кілька населених пунктів, зараз там тривають бої.

Тривають бої і на Ізюмському напрямку, там наші війська також тримають оборонні позиції, — йдеться у повідомленні.

Тим часом про ситуацію щодо російського вторгнення повідомив на брифінгу радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, нова гаряча точка — місто Славутич Київської області, де місцеві мешканці чинять опір російським загарбникам. Зараз там проходить великий мітинг непокори.

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Зусилля росіян зосереджені на місті Маріуполь — там точаться вуличні бої, намагаються наступати в районі Ізюму (Харківська область) та в Київській області.

Крім того, за словами Арестовича, 1 квітня в росії починається призов строковиків, наша розвідка зазначає різке падіння долі контрактників російської армії. Тому не виключено, що рф знову пожене на війну в Україну строковиків.