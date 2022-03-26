Аравия начала операцию в Йемене в ответ на обстрелы нефтяных объектов

Саудовская Аравия объявила о военной операции в Йемене, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n168893-araviya-nachala-operaciu-v-yemene-v-otvet-na-obstrely-neftyanyh-obektov.html

Ракурс

Очолювана Саудівською Аравією коаліція розпочала в суботу військову операцію на території Ємену, щоб зупинити удари хуситів по її нафтових об'єктах та «захистити світові джерела енергії».

Про це сьогодні, 26 березня, повідомляє агентство Reuters.

Коаліція заявила, що завдала повітряні удари по контрольованій хуситами столиці Ємену Сані і портовому місту Ходейда на Червоному морі. Стверджується, що операція триватиме доти, доки не досягне своїх цілей.

Саудівські ЗМІ раніше цитували заяву коаліції про те, що вона «безпосередньо боротиметься з джерелами загрози», і просили цивільних осіб триматися подалі від будь-яких нафтових об'єктів або споруд у Ходейді. Коаліція заявила, що намагатиметься не завдавати ударів по цивільних об'єктах.

Єменські хутисти заявили, що у вчора, 25 березня, розпочали атаки на саудівські енергетичні об'єкти.

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Очолювана Саудівською Аравією коаліція, повідомила, що було завдано удару по станції розподілу нафтопродуктів нафтового гіганта Aramco в Джидді, що викликало пожежу у двох резервуарах, проте без жертв. Пізніше також було повідомлено про перехоплення та знищення двох безпілотників у небі Ємену, які були запущені у бік Аравії з нафтових об'єктів у Ходейді.

Джерело: Reuters