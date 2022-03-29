Оккупанту в плену живется лучше, чем в армии рф (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n169000-okkupantu-v-plenu-jivetsya-luchshe-chem-v-armii-rf-video.html

Ракурс

Російські окупанти масово потрапляють у полон до української армії. Загарбники не заперечують, що в українському полоні їм живеться краще, ніж в російській армії.

Якби в мене була можливість воювати за Україну, прийняти присягу, перевезти свою сім’ю і залишитися тут жити — я б з задоволенням це зробив, — каже 21-річний окупант на відео, яке оприлюднила СБУ.

Він здивований, що в полоні до нього ставляться по-людськи, і бачить у цьому разючий контраст зі своєю батьківщиною.

Його підрозділ приїхав в Україну з іншого кінця РФ, а дорога тривала чотири-п'ять днів.

Коли перетнули кордон, побачили трупи, близько 50 одиниць розбитої техніки і тоді зрозуміли: ніяка це не «спецоперація», а справжня війна. Хотіли розвернутися і поїхати звідти, але пригрозили розстрілом, — стверджує полонений.



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Утім йому все-таки вдалося «втекти»: 14 окупантів виїхали в сторону РФ, але згодом потрапили в полон. Тепер з ними працюють слідчі та контррозвідники СБУ.