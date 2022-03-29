Последствия ракетного удара по Николаеву, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n169002-raketnyy-udar-po-nikolaevu-kolichestvo-pogibshih-vozroslo.html

Ракурс

У Миколаєві сьогодні, 29 березня, близько 8.45 ракета влучила в будинок облдержадміністрації, в результаті чого було зруйновано центральну секцію будівлі з дев’ятого по перший поверхи.

Наразі відомо вже про сімох загиблих. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Станом на 13.30 на місці руйнування деблоковано тіла 7 загиблих осіб та 22 особи постраждало. Підрозділами ДСНС врятовано та вивільнено з під завалів 18 осіб, яких передано бригадам швидкої медичної допомоги, — зазначається в повідомленні.

Водночас «5 канал» з посиланням на прес-офіцера Миколаївської ОВДА Дмитра Плетенчука повідомляє, що з-під уламків дістали тіла дев’ятьох загиблих.

Зазначається, що кілька постраждалих перебувають у дуже важкому стані.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

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Джерело: ДСНС, «5 канал»