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Ракурс
Легендарный защитник острова Змеиный вернулся домой

Легендарный защитник острова Змеиный вернулся домой (ВИДЕО)

29 мар 2022, 17:07
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Легендарний захисник острова Зміїний повернувся додому у Черкаси.

Голова Черкаської ОДА Ігор Табурець 29 березня опублікував відео зустрічі з українським прикордонником Романом Грибовим. Він був на острові Зміїний та потрапив у полон до окупантів. Грибова нагородили відзнакою «За заслуги перед Черкащиною». Крім цього, на нього очікує звання Героя України.

Саме Грибов є автором вже улюбленої фрази про напрямок руху російського корабля — «Русский корабль, иди…».



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32-річний прикордонник Грибов 24 лютого перебував на острові Зміїний під час атаки російських військ на нього. Знамениту фразу про «русский военный корабль» він проголосив у відповідь на вимогу росіян скласти зброю та здатися.

Перебував у російському полоні разом з побратимами. Обмін відбувся 24 березня.

Источник: Ракурс


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