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Ракетный удар по ОГА в Николаеве – возросло количество жертв (ФОТО, ВИДЕО)

Ракетный удар по ОГА в Николаеве — возросло количество жертв (ФОТО, ВИДЕО)

30 мар 2022, 16:37
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У Миколаєві з-під завалів будівлі облдержадміністрації деблоковано тіла 14 загиблих, одна людина померла у реанімаційному відділенні лікарні.

Рятувальники продовжують розбирати завали будівлі. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

До робіт залучено 63 рятувальників, 12 одиниць техніки ДСНС, також працюють два крани, два завантажувачі, екскаватор.



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Нагадаємо, 29 березня вранці у Миколаєві внаслідок влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю ОДА та облради російської ракети сталося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверхи.

Источник: Ракурс


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