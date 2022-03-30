Ракетный удар по ОГА в Николаеве – возросло количество жертв (ФОТО, ВИДЕО)

https://racurs.ua/n169048-raketnyy-udar-po-oga-v-nikolaeve-vozroslo-kolichestvo-jertv-foto-video.html

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У Миколаєві з-під завалів будівлі облдержадміністрації деблоковано тіла 14 загиблих, одна людина померла у реанімаційному відділенні лікарні.

Рятувальники продовжують розбирати завали будівлі. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

До робіт залучено 63 рятувальників, 12 одиниць техніки ДСНС, також працюють два крани, два завантажувачі, екскаватор.

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Нагадаємо, 29 березня вранці у Миколаєві внаслідок влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю ОДА та облради російської ракети сталося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверхи.