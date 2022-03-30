Зеленский поговорил с Байденом – США готовят 500 млн. дол. помощи

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Ракурс

Президент України Зеленський поговорив із президентом США Джо Байденом. Йшлося про військову та фінансову підтримку України, а також посилення санкцій проти агресора.

Поділився оцінкою ситуації на полі бою та за столом перемовин. Говорили про конкретну оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій, макрофінансову та гуманітарну допомогу, — написав Зеленський у Твіттері.

Білий дім додав подробиць про переговори Байдена та Зеленського:

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США мають намір надати уряду України 500 млн дол. у вигляді прямої бюджетної допомоги;

обговорили статус переговорів України та Росії (без подробиць);

США та союзники продовжать роботу з надання військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні.

Годинна розмова Президентів України та США тривала у гарячу пору переговорного процесу, де йдеться про гарантії безпеки для України, країни, які виступлять у ролі гарантів, а також важливі деталі щодо ймовірної зустрічі Зеленського та путіна.

Також, за словами президента України, йшлося про посилення санкцій, адже щодня наша країна платить життями своїх громадян за «спецоперацію» з вигаданими звинуваченнями.