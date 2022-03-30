Сразу три истребителя рашистов сбили ВСУ на Харьковщине

https://racurs.ua/n169057-srazu-tri-istrebitelya-rashistov-sbili-vsu-na-harkovschine-harkov-novosti.html

Ракурс

У середу, 30 березня, ЗСУ збили три літака-винищувачі російських загарбників на Слобожанському напрямку.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Розрахунками зенітних ракетних комплексів Повітряних сил на Харківщині уражено одразу три літаки рашистів, попередньо — винищувачі-бомбардувальники Су-34, — йдеться у повідомленні.

29 березня у Харківській області українські захисники ППО збили один ворожий винищувач-бомбардувальник та один безпілотний літальний апарат.

Окупанти зазнали втрат в небі в районі міста Ізюм. Це приблизно за 125 км від Харкова.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 30 березня втрати ворога складають:

17 тис. 300 воєнних злочинців;

605 танків;

1 тис. 723 ББМ;

305 артилерійських систем;

96 РСЗВ,

54 ППО,

1 тис. 184 одиниць автотехніки;

75 цистерн з ПММ,

21 одиниця спецтехніки,

7 кораблів/катерів,

81 БПЛА,

131 літак,



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131 гелікоптер.

Також ЗСУ знищили чотири пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.