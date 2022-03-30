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Сразу три истребителя рашистов сбили ВСУ на Харьковщине
Сразу три истребителя рашистов сбили ВСУ на Харьковщине — Харьков новостиhttps://racurs.ua/n169057-srazu-tri-istrebitelya-rashistov-sbili-vsu-na-harkovschine-harkov-novosti.htmlРакурс
У середу, 30 березня, ЗСУ збили три літака-винищувачі російських загарбників на Слобожанському напрямку.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
Розрахунками зенітних ракетних комплексів Повітряних сил на Харківщині уражено одразу три літаки рашистів, попередньо — винищувачі-бомбардувальники Су-34, — йдеться у повідомленні.
29 березня у Харківській області українські захисники ППО збили один ворожий винищувач-бомбардувальник та один безпілотний літальний апарат.
Окупанти зазнали втрат в небі в районі міста Ізюм. Це приблизно за 125 км від Харкова.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 30 березня втрати ворога складають:
17 тис. 300 воєнних злочинців;
605 танків;
1 тис. 723 ББМ;
305 артилерійських систем;
96 РСЗВ,
54 ППО,
1 тис. 184 одиниць автотехніки;
75 цистерн з ПММ,
21 одиниця спецтехніки,
7 кораблів/катерів,
81 БПЛА,
131 літак,.
131 гелікоптер.
Також ЗСУ знищили чотири пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.