Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Одразу три винищувачі рашистів збили ЗСУ на Харківщині

Одразу три винищувачі рашистів збили ЗСУ на Харківщині

30 бер 2022, 21:34
999

У середу, 30 березня, ЗСУ збили три літака-винищувачі російських загарбників на Слобожанському напрямку.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Розрахунками зенітних ракетних комплексів Повітряних сил на Харківщині уражено одразу три літаки рашистів, попередньо — винищувачі-бомбардувальники Су-34, — йдеться у повідомленні.

29 березня у Харківській області українські захисники ППО збили один ворожий винищувач-бомбардувальник та один безпілотний літальний апарат.

Окупанти зазнали втрат в небі в районі міста Ізюм. Це приблизно за 125 км від Харкова.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 30 березня втрати ворога складають:

  • 17 тис. 300 воєнних злочинців;

  • 605 танків;

  • 1 тис. 723 ББМ;

  • 305 артилерійських систем;

  • 96 РСЗВ,

  • 54 ППО,

  • 1 тис. 184 одиниць автотехніки;

  • 75 цистерн з ПММ,

  • 21 одиниця спецтехніки,

  • 7 кораблів/катерів,

  • 81 БПЛА,

  • 131 літак,



    .

  • 131 гелікоптер.

Також ЗСУ знищили чотири пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів