Уже 83% – ще більше росіян стало схвалювати вторгнення в Україну

https://racurs.ua/ua/n169056-uje-83-sche-bilshe-rosiyan-stalo-shvaluvaty-vtorgnennya-v-ukrayinu.html

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Війну в Україні та дії президента росії володимира путіна підтримують 83% росіян. Таким чином, встановили соціологи, підтримка воєнного злочинця путіна з початку повномасштабного вторгнення лише зростає.

Соціологи «Левада-центру» фіксували підтримку диктатора рф на рівні 69% і 71% в січні та лютому, відповідно. Нове опитування проводилося 24−30 березня.

Не підтримують дії путіна лише 15% росіян. У лютому та січні таких було 27% і 29% опитаних відповідно.

Також соціологи зафіксували суттєве зростання кількості росіян, які переконані, що стан справ у росії рухається в правильному напрямку.

У березні 69% росіян були переконані, що їхня країна йде в правильному напрямку, тоді як у лютому таких було 52%.

Станом на березень 22% росіян вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, і ще 9% не змогли відповісти.

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Опитування провели особистим інтерв’ю вдома серед 1 тис. 632 жителів Росії старше 18 років у 137 населених пунктах 50 регіонів рф. Статистична похибка не перевищує 3,4%.

Нагадаємо, «Левада-Центр» є провідною недержавною соціологічною агенцією в росії, якій російський Мін’юст надав статус «іноземного агента» у 2016 році.