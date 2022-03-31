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Рашисты в Крыму пополняют корабли ракетами. Фото: rossaprimavera.ru
Рашисты в Крыму пополняют корабли крылатыми ракетами «Калибр»https://racurs.ua/n169066-rashisty-v-krymu-popolnyaut-korabli-krylatymi-raketami-kalibr.htmlРакурс
Російські кораблі в окупованому Криму окупанти поповнюють ракетами.
У військово-морській базі Севастополя завершено поповнення боєкомплекту корабельних ракет морського типу «Калібр» на фрегаті «Адмірал Макаров». Існує ймовірність завдання ракетних ударів по Одещині та інших областях залишається високою. Загроза є постійною внаслідок ударів крилатими ракетами морського базування типу «Калібр», наявних на кораблях, які зараз дислокуються в акваторії Чорного моря. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Facebook.
Вражино, на кожну твою ракету — пильні очі наших сил Протиповітряної оборони, ласкаво просимо до пекла! — зазначив він.
За уточненням Братчука, «Калібри» летять зі швидкістю понад 800 км/год. Ця ракета має завчасно запрограмовану локацію і може змінювати траєкторію кілька разів. Саме тому її важко збити, а сигнал тривоги вмикають для жителів кількох областей.
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Нагадаємо, російські заводи, які виготовляють «Калібри» та боєприпаси до ракетних систем залпового вогню «Смерч», перевели на цілодобовий режим роботи, бо агресор витратив майже всі боєзапаси ракет.