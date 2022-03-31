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Ракурс
Рашисты «освободили» школы, кладбища, мемориалы погибшим во Второй мировой войне

Рашисты «освободили» школы, кладбища, мемориалы погибшим во Второй мировой войне (ФОТО)

31 мар 2022, 10:58
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Обстріли російських окупантів знищують міста і села України. Рашисти у такий спосіб «звільняють» школи і лікарні, цвинтарі та навіть меморіали загиблим у Другій світовій війні.

Ще в середині березня в результаті контрнаступу ЗСУ звільнили зайняте російськими військовими село Кухарі, що у Вишгородському районі Київської області.

«Радіо Свободи» повідомляє, що відтоді підрозділи РФ не припиняють обстрілювати населений пункт — застосовують як реактивну артилерію, так і авіацію.

Рашисти "звільнили" школи, цвинтарі, меморіали загиблим у Другій світовій війні

Один з таких бомбових ударів відбувся під час роботи там кореспондента «Радіо Свобода». Через постійні удари з повітря, населений пункт практично спорожнів. З кількох сотень мешканців Кухарів в селі наразі залишається менше десятка людей.

Рашисти "звільнили" школи, цвинтарі, меморіали загиблим у Другій світовій війні

Рашисти "звільнили" школи, цвинтарі, меморіали загиблим у Другій світовій війні

Тим часом внаслідок рашистського обстрілу 31 березня в Харкові зруйновано підземний газопровід. Близько 34 тис. мешканців відрізані від газопостачання.

Відступаючи, росіяни замінували в Тростянці багато об'єктів, серед них навіть цвинтар. Про це голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив у відеозверненні у Фейсбук.

На жаль, в наших звільнених громадах залишається багато замінованих об'єктів, багато замінованих полів, узбіч доріг, навіть замінували в Тростянці цвинтар, — сказав Живицький.

За його словами, через замінування у місті загинув один місцевий житель. Чоловік йшов вулицею, на узбіччі дороги натрапив на розтяжку. Іншу жінку врятував від розтяжки собака.

Тварина побігла по дорозі вперед і потрапила на розтяжку, цим собака вберіг життя жительці громади, — додав голова ОВА.

З початку березня і до 27 числа Тростянець Сумської області був захоплений російськими загарбниками, які нищили обстрілами будівлі в місті та тероризували людей.

Рашисти "звільнили" школи, цвинтарі, меморіали загиблим у Другій світовій війні



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Рашисти "звільнили" школи, цвинтарі, меморіали загиблим у Другій світовій війні

Источник: Ракурс


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