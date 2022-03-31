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Путин объявил призыв в армию россии
Путин объявил призыв в армию россииhttps://racurs.ua/n169077-putin-obyavil-prizyv-v-armiu-rossii.htmlРакурс
У Росії навесні призвуть до армії 134,5 тис. осіб. Процедура триватиме з 1 квітня до 15 червня.
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За словами Міністерства убивств росії, «це щорічна процедура», вона нібито не пов’язана з війною проти України, у ній беруть участь лише офіцери та контрактники.
Президент РФ Володимир Путін підписав відповідний указ про весняний призов до російської армії.