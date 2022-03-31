Путін оголосив призов до армії росії

У росії навесні призвуть до армії 135 тис. осіб

https://racurs.ua/ua/n169077-putin-ogolosyv-pryzov-do-armiyi-rosiyi.html

Ракурс

У Росії навесні призвуть до армії 134,5 тис. осіб. Процедура триватиме з 1 квітня до 15 червня.

.

За словами Міністерства убивств росії, «це щорічна процедура», вона нібито не пов’язана з війною проти України, у ній беруть участь лише офіцери та контрактники.

Президент РФ Володимир Путін підписав відповідний указ про весняний призов до російської армії.