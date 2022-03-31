Разгром россиян возле Малой Рогани под Харьковом описал Бутусов

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Дві батальйонні тактичні групи 138-ї мотострілецької бригади та зведена батальйонна тактична група 59-го танкового полку ЗС РФ розгромлені під Харковом воїнам 92-ї бригади та добровольчими загонами.

Захоплено штаби цих частин, вся штабна документація, карти, списки особового складу, повні комплекси зв’язку, ключі, начальник артилерії та начальник зв’язку 59 полку, понад 60 військовослужбовців цих частин здалися в полон.

Українці вибили росіян з ключової висоти, Мала Рогань звільнено, траса Київ-Харків-Довжанський на даному відрізку відкрита. Журналіст Юрій Бутусов з місця бойових дій розповів на своїй сторінці у Фейсбук про звільнення кількох українських населених пунктів.

Бої відбувалися 25−27 березня. Українські воїни 92-ї механізованої бригади та добровольчі загони розгромили батальйонні тактичні групи ЗС РФ у селах Мала Рогань та Вільхівка під Харковом.

Раніше російські війська захопили ці села та ключову висоту, що контролює південно-східні підходи до Харкова та Індустріального району, саме село Мала Рогань та перекрили автотрасу Київ-Харків-Довжанський.

Солдати 138-ї мотострілецької бригади ЗС РФ відразу після захоплення висоти розстріляли понад 20 цивільних автомобілів із мирними громадянами України на відрізку магістралі Харків-Чугуїв та на дорозі Рогань-Мала Рогань. Тіло одного із загиблих цивільних Бутусов виявив у цих машинах. Авто стоять на дорозі та наочно показують, що російські солдати та офіцери в кожному українці бачать своїх ворогів.

Саме з району Малої Рогані артилерія 138-ї бригади била по Харкову, по житлових кварталах. По росіянах працювали різні вогневі засоби 92-ї бригади, позиції противника взяли в лещата.

Росіяни трималися завзято, у жодному разі, дивлячись на жалюгідний зовнішній вигляд російських полонених, не можна думати, що вони були просто хлопчиками для биття. Російська армія проходила тривалу підготовку до нападу, і ворог закопався в землю, замість убитих та поранених прямували підкріплення. Вони вчепилися у висоту, і утримували, незважаючи на постійні великі втрати та значне зменшення особового складу. Після великих втрат у БТГр 138-й бригаді сюди було перекинуто батальйонну тактичну групу 59-го полку 144-ї дивізії. У них була перевага в бойовій техніці, в їхніх інтересах працювала артилерія, РСЗВ, вертольоти, винищувачі, одного разу противник завдав удару балістичною ракетою по наших бойових порядках, — розповів Бутусов.

Бої за Малу Рогань тривали два тижні. 25 березня 92-а бригада, батальйон «Роккі», посилені загоном ТРО «Азова», добровільний загін «Фрайкор» атакували одночасно Малу Рогань, Вільхівку та Елітне. Атака виявилася успішною, росіян вибили, понад 60 людей здалося в полон, у тому числі начальник артилерії 59-го полку підполковник Анікін і начальник зв’язку 59-го полку капітан Денисов.

Бутусов нарахував 19 убитих під час атаки на висоті, молокозаводі та на крайній вулиці села. Противник, судячи з документів начальника медчастини 59 полку капітана Ярошенка, а також свідченням полонених, вивозив поранених і вбитих щодня. Росіяни бігли полями, тільки частина змогла врятуватися на авто, уся їхня бойова техніка знищена або захоплена.

Тільки Малій Рогані та на висоті 25−27 березня було знищено та захоплено 11 танків Т-72Б3 і Т-72Б, бронетранспортер БТР-82А, 12 тягачів МТЛБ, 3 тягачі ТТМ-4902ПС-10, КШМ 80 мм, чотири 120 мм буксирувальні знаряддя «Нона-К», вантажний КАМАЗ зі складу 138-ї мотострілецької бригади та 59-го танкового полку.

Втрати, мабуть, не повні, я не встиг усе зафільмувати, оскільки справну техніку забирають миттєво., — написав журналіст.



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Росіяни захопили ці позиції 26−27 лютого. Це була крайня точка їхнього просування на південному сході Харкова. Спочатку тут стала ротно-тактична група БТГр 138-ї бригади, а потім, коли вона зазнала великих втрат, її посилили зведеною ротно-тактичною групою БТГр 59-го танкового полку 144-ї мотострілецької дивізії. Звідси «Гради» 138-ї бригади та батареї САУ 9-ї артилерійської бригади били по житлових кварталах Харкова.