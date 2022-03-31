Разрушенный Мариуполь. Фото:

https://racurs.ua/n169079-rossiya-gotova-polnostu-unichtojit-mariupol-pri-odnom-uslovii-vlasti-germanii.html

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Окупаційна армія росії готова повністю знищити Маріуполь, якщо рашистам не вдасться його захопити.

Станом на 31 березня в місті залишаються понад 100 тис. мирних жителів, зокрема дітей, які не можуть евакуюватись через російських окупантів, що обстрілюють гуманітарні коридори. Про це заявила міністр закордонних справ країни Анналена Бербок.

Здається, Росія налаштована завоювати місто або знищити його, незважаючи на людську ціну, — зазначила дипломат.

Також глава МЗС закликала кремль до людяності.

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Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Маріуполь має завдання триматися, оскільки чим довше ці війська тримаються, тим краща ситуація у Збройних сил України на сході. Місто може довго триматися, головна проблема у мирних жителях, їх треба евакуювати, а росіяни цього не хочуть.

Раніше міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявляв, що необхідна повна евакуація міста. Станом на 28 березня у Маріуполі перебували близько 160 тис. осіб. Зараз там неможливо жити — відсутні вода, світло та тепло.