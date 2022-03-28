Мер Маріуполя наголосив на необхідності повної евакуації міста

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Зруйнований Маріуполь. Фото:
Мер Маріуполя наголосив на необхідності повної евакуації містаhttps://racurs.ua/ua/n168941-mer-mariupolya-nagolosyv-na-neobhidnosti-povnoyi-evakuaciyi-mista.htmlРакурс
Ситуація в Маріуполі складається вкрай важка, необхідна повна евакуація населення.
Зараз у місті перебувають близько 160 тис. осіб. У Маріуполі неможливо жити — відсутні вода, світло та тепло. Про це 28 березня заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі національного телемарафону.
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Наша головна місія — зробити те, що ми повинні, нам потрібна повна евакуація Маріуполя. Нами з першого дня грає РФ. Ми знаходимося в руках окупантів, — заявив посадовець.
Нагадаємо, розвідка заявляла, що вивезені окупантами з Маріуполя українці потрапляють у фільтраційні табори, після проходження яких їм «пропонується» офіційне працевлаштування через центри зайнятості у низці депресивних регіонів рф, зокрема на Сахаліні.