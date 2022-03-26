Російські війська намагаються захопити Маріуполь, фото: ООН

https://racurs.ua/ua/n168895-u-mariupoli-okupanty-vyvezly-v-nevidomomu-napryamku-likariv-ta-paciientiv-likarni.html

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У Маріуполі російські окупанти насильно вивезли лікарів та пацієнтів міської лікарні № 1.

Про це сьогодні, 26 березня, повідомляє прес-служба Маріупольської міськради.

За словами очевидців, окупанти насильно вивезли в невідомому напрямку медичний персонал, хворих та інших маріупольців, які ховалися від обстрілів ворога у підвалах медичного закладу, — зазначається в повідомленні.

За інформацією міськради, на території лікарні перебували приблизно 700 людей.

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Але скільки маріупольців було депортовано ще точно невідомо. Інформація уточнюється, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією розвідки, вивезені окупантами українці потрапляють у фільтраційні табори, після проходження яких їм «пропонується» офіційне працевлаштування через центри зайнятості у низці депресивних регіонів рф, зокрема на Сахаліні.