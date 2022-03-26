По Львову ворог завдав двох авіаударів, п’ятеро осіб постраждали

Ракурсhttps://racurs.ua/
Росія завдала ракетних ударів по Львову, фото: «РадіоТРЕК»
По Львову ворог завдав двох авіаударів, п’ятеро осіб постраждалиhttps://racurs.ua/ua/n168894-po-lvovu-vorog-zavdav-dvoh-aviaudariv-p-yatero-osib-postrajdaly.htmlРакурс
Російські війська сьогодні, 26 березня, завдали двох ракетних ударів по Львову.
За попередніми даними, постраждали п’ятеро людей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
Водночас інформація про влучання ракети у житловий будинок чи інші об'єкти інфраструктури не підтвердилася.
Козицький зазначив, що все ще є загроза нового ракетного удару.
Залишайтесь в укриттях! Не ходіть по вулиці! Не фотографуйте нічого! Не читайте інформацію в анонімних телеграм-каналах і не поширюйте її звідти! — наголосив він.
Водночас Козицький запевнив, що «все під контролем» і закликав громадян зберігати спокій.
Мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук повідомив, що внаслідок обстрілу горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо.
.
Житлова інфраструктура не постраждала, — зазначив Садовий. — На місці працюють всі відповідні служби.
Нагадаємо, після авіаудару у Львові спостерігався дим над одним із житлових районів.