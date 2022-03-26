По Львову враг нанес два авиаудара, пять человек пострадали

Россия нанесла ракетные удары по Львову, фото: «РадиоТРЭК»

https://racurs.ua/n168894-po-lvovu-vrag-nanes-dva-aviaudara-pyat-chelovek-postradali.html

Ракурс

Російські війська сьогодні, 26 березня, завдали двох ракетних ударів по Львову.

За попередніми даними, постраждали п’ятеро людей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Водночас інформація про влучання ракети у житловий будинок чи інші об'єкти інфраструктури не підтвердилася.

Козицький зазначив, що все ще є загроза нового ракетного удару.

Залишайтесь в укриттях! Не ходіть по вулиці! Не фотографуйте нічого! Не читайте інформацію в анонімних телеграм-каналах і не поширюйте її звідти! — наголосив він.

Водночас Козицький запевнив, що «все під контролем» і закликав громадян зберігати спокій.

Мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук повідомив, що внаслідок обстрілу горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо.

.

Житлова інфраструктура не постраждала, — зазначив Садовий. — На місці працюють всі відповідні служби.

Нагадаємо, після авіаудару у Львові спостерігався дим над одним із житлових районів.