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Ракурс
По Львову завдано ракетного удару, фото: Nexta

Росія завдала ракетного удару по Львову

26 бер 2022, 16:53
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Російські війська сьогодні, 26 березня, завдали удару по Львову.

Про це повідомляє «Громадське радіо» з посиланням на очевидців.

Зазначається, що в місті чули кілька вибухів, над одним із житлових районів підіймається дим.

Перед цим у місті було оголошено повітряну тривогу.

За інформацією Telegram-каналу Nexta, ймовірно, горить нафтобаза.

Інформацію про ракетний удар по місту вже підтвердив мер Львова Андрій Садовий.



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Нагадаємо, вчора, 23 березня, росія завдала ракетного удару по Вінниці.

Джерело: «Громадське радіо», Nexta

Джерело: Ракурс


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