Росія завдала ракетного удару по Львову

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По Львову завдано ракетного удару, фото: Nexta
Росія завдала ракетного удару по Львовуhttps://racurs.ua/ua/n168891-rosiya-zavdala-udaru-po-lvovu-zmi.htmlРакурс
Російські війська сьогодні, 26 березня, завдали удару по Львову.
Про це повідомляє «Громадське радіо» з посиланням на очевидців.
Зазначається, що в місті чули кілька вибухів, над одним із житлових районів підіймається дим.
Перед цим у місті було оголошено повітряну тривогу.
За інформацією Telegram-каналу Nexta, ймовірно, горить нафтобаза.
Інформацію про ракетний удар по місту вже підтвердив мер Львова Андрій Садовий.
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Нагадаємо, вчора, 23 березня, росія завдала ракетного удару по Вінниці.
Джерело: «Громадське радіо», Nexta