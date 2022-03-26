Росія завдала ракетного удару по Львову

По Львову завдано ракетного удару, фото: Nexta

https://racurs.ua/ua/n168891-rosiya-zavdala-udaru-po-lvovu-zmi.html

Ракурс

Російські війська сьогодні, 26 березня, завдали удару по Львову.

Про це повідомляє «Громадське радіо» з посиланням на очевидців.

Зазначається, що в місті чули кілька вибухів, над одним із житлових районів підіймається дим.

Перед цим у місті було оголошено повітряну тривогу.

За інформацією Telegram-каналу Nexta, ймовірно, горить нафтобаза.

Інформацію про ракетний удар по місту вже підтвердив мер Львова Андрій Садовий.

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Нагадаємо, вчора, 23 березня, росія завдала ракетного удару по Вінниці.

Джерело: «Громадське радіо», Nexta