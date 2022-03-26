Кількість знищених росіянами житлових будинків назвали в уряді

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Наслідки російських обстрілів, фото: Novyny LIVE
Кількість знищених росіянами житлових будинків назвали в урядіhttps://racurs.ua/ua/n168890-kilkist-znyschenyh-rosiyanamy-jytlovyh-budynkiv-nazvaly-v-uryadi.htmlРакурс
Росіяни знищили в Україні вже близько 4,5 тис. житлових будинків.
Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов розповів про це під час брифінгу у медіацентрі «Україна».
Також загарбниками знищені:
- 100 підприємств;
- близько 400 закладів освіти;
- 150 закладів охорони здоров’я.
За словами Чернишова, кількість зруйнованої української інфраструктури зростає ледь не щогодини й орієнтовні збитки вже можуть сягати десятків мільярдів доларів. Проте остаточний підрахунок інфраструктурних збитків можна буде зробити лише після припинення воєнних дій та розмінування територій.
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Росія 24 лютого розпочала масштабний наступ на Україну, завдаючи авіаударів по низці регіонів та здійснюючи наземне вторгнення. Героїчний опір українського народу російській агресії триває вже 31-й день.
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