Кількість знищених росіянами житлових будинків назвали в уряді

Наслідки російських обстрілів, фото: Novyny LIVE

https://racurs.ua/ua/n168890-kilkist-znyschenyh-rosiyanamy-jytlovyh-budynkiv-nazvaly-v-uryadi.html

Ракурс

Росіяни знищили в Україні вже близько 4,5 тис. житлових будинків.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов розповів про це під час брифінгу у медіацентрі «Україна».

Також загарбниками знищені:

100 підприємств;

близько 400 закладів освіти;

150 закладів охорони здоров’я.

За словами Чернишова, кількість зруйнованої української інфраструктури зростає ледь не щогодини й орієнтовні збитки вже можуть сягати десятків мільярдів доларів. Проте остаточний підрахунок інфраструктурних збитків можна буде зробити лише після припинення воєнних дій та розмінування територій.

.

Росія 24 лютого розпочала масштабний наступ на Україну, завдаючи авіаударів по низці регіонів та здійснюючи наземне вторгнення. Героїчний опір українського народу російській агресії триває вже 31-й день.