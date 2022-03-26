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Ракурс
Наслідки російських обстрілів, фото: Novyny LIVE

Кількість знищених росіянами житлових будинків назвали в уряді

26 бер 2022, 16:39
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Росіяни знищили в Україні вже близько 4,5 тис. житлових будинків.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов розповів про це під час брифінгу у медіацентрі «Україна».

Також загарбниками знищені:

  • 100 підприємств;
  • близько 400 закладів освіти;
  • 150 закладів охорони здоров’я.

За словами Чернишова, кількість зруйнованої української інфраструктури зростає ледь не щогодини й орієнтовні збитки вже можуть сягати десятків мільярдів доларів. Проте остаточний підрахунок інфраструктурних збитків можна буде зробити лише після припинення воєнних дій та розмінування територій.



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Росія 24 лютого розпочала масштабний наступ на Україну, завдаючи авіаударів по низці регіонів та здійснюючи наземне вторгнення. Героїчний опір українського народу російській агресії триває вже 31-й день.

Джерело: Ракурс


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