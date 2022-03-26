Нацисти повернулися - росіяни обстріляли меморіал жертвам Голокосту у Харкові

https://racurs.ua/ua/n168881-nacysty-povernulysya-rosiyany-obstrilyaly-memorial-jertvam-golokostu-u-harkovi-video.html

Ракурс

Російські загарбники обстріляли та пошкодили меморіал жертвам Голокосту у Дробицькому Яру на околиці Харкова.

Нацисти повернулися. Рівно через 80 років, — зазначило Міністерство оборони України.

Дробицький Яр відомий як місце масових розстрілів цивільного населення, що здійснювалися нацистськими окупаційними військами у 1941−1942 роках. Тут загинуло до 20 тис. людей.

Фото обстріляного Дробицького яру опублікували очевидці у соцмережах 26 березня. На фото видно, що снаряд пошкодив Менору — семисвічник, який, згідно з Біблією, розташовувався у Скинії Зборів під час поневіряння євреїв пустелею, потім у Єрусалимському Храмі.

Менора вважається одним із найдавніших символів юдаїзму. Окупанти зруйнували два з семи семисвічників і постамент. З початку війни у Харкові рашисти обстріляли не тільки Дробицький Яр, а й Меморіал жертвам тоталітаризму, де розташовані могили польських та українських жертв, та Меморіальний комплекс жертв фашизму.

Меморіал Слави у Харкові обстріляли 24 березня. Уламки снарядів пошкодили постамент та роздробили плити. Територія біля пам’ятника вкрита ямами після обстрілу, алеєю розкидані уламки снарядів. Через вибухову хвилю після снаряду, що розірвався, пам’ятник усипаний землею.

Меморіал жертв тоталітаризму у П’ятихатках зазнав ушкоджень 23 березня. Снаряд потрапив прямо у могильну плиту. Хрест залишився цілим, купа цегли, якими була покладена могила, розлетілася убік. Частина ритуальних табличок з іменами загиблих розкололася і відлетіла, частина плитки від удару перетворилася на тріски. Поруч залишилися снаряди, що не розірвалися.

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Московити обстріляли й зруйнували меморіал польських офіцерів, розстріляних у Харкові, а також меморіал жертв тоталітаризму в П’ятихатках. Там побиті меморіальні плити з іменами, обпалені стели, не розірвані снаряди, деякі з яких прилетіли до могили.