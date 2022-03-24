Росія масово депортує громадян України на свою територію, фото: creditvgorode.ru

https://racurs.ua/ua/n168790-vyvezenym-do-rosiyi-ukrayincyam-proponuut-pereselytysya-na-sahalin-rozvidka.html

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Українцям, депортованим до рф, пропонують працевлаштування на Сахаліні та в інших депресивних регіонах рф.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що загарбники здійснюють масові заходи із переміщення громадян України з окупованих територій до рф. Вивезені українці потрапляють у фільтраційні табори, після проходження яких їй «пропонується» офіційне працевлаштування через центри зайнятості у низці північних областей рф.

Ті, хто погоджується, отримують документи, які забороняють виїзд з російських регіонів протягом двох років, — зазначають у розвідці.

Так, підтверджено інформацію про наявність такого фільтраційного табору в місті Докучаєвську Донецької області.

Туди масово доправляють цивільне населення в якого вилучають документи. З людьми «працюють» співробітники фсб рф. Їхня мета — пошук громадян, що брали участь в АТО/ООС, українських військових та правоохоронців, — зазначають у розвідці.

З цього табору людей переправляють до росії, зокрема в місто Таганрог Ростовської області та в Краснодарський край.

Зазначається, що є беззаперечні свідчення нелюдського поводження з українцями, ненадання медичної допомоги. Також відзначаються проблеми із забезпеченням харчуванням.

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Примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора, зокрема, дітей, є грубим порушенням міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права та черговим доказом поводження рф як держави-терориста, — наголошують у ГУР.

Нагадаємо, під незаконну депортацію, зокрема, потрапили близько 15 тис. жителів блокадного Маріуполя.