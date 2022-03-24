Окупанти вивозять до рф тисячі жителів маріупольців. Фото: ura.news

https://racurs.ua/ua/n168787-okupanty-vyvozyat-do-rosiyi-tysyachi-jyteliv-mariupolya-miskrada.html

Ракурс

Мешканців блокадного Маріуполя окупанти доставляють у фільтраційні табори, звідти розподіляють по різних віддалених містах росії.

Під незаконну депортацію потрапили близько 15 тис. маріупольців. Це десь половина від усіх мешканців, які й досі перебувають у Лівобережному районі. Рашисти змушують людей сідати в автобуси. Станом на 24 березня до росії вивезли близько 6 тис. маріупольців. Про це 24 березня повідомив прес-центр міської ради Маріуполя.

Чиновники наголошують, що за останні 20 днів рашисти окупанти блокують евакуаційну колону та не дають змоги безпечно врятувати людей. Залишаться заблокованими автобуси, які виїхали із Запоріжжя до Бердянська. У міськраді упевнені, що це робиться для того, щоб люди не могли повернутись на підконтрольну Україні територію.

Спочатку вони блокують мирне місто, цілеспрямовано починають убивати людей, а потім насильно вивозять на свою територію. Україна таке переживала лише за часів Другої світової війни. На жаль, історія повторюється. Тільки тепер замість нацистів — рашисти, — заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.



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За його словами, влада формує базу депортованих маріупольців і працюватиме над їх поверненням в Україну.

Нагадаємо, 23 березня Сполучені Штати Америки офіційно визнали дії російських військ в Україні воєнним злочином. У Вашингтоні заявили, що ця оцінка ґрунтується на ретельному аналізі інформації з відкритих та розвідувальних джерел.