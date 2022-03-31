Путин заявил, что прекращение огня в Украине сейчас не актуально

https://racurs.ua/n169084-putin-zayavil-chto-prekraschenie-ognya-v-ukraine-seychas-ne-aktualno-premer-italii.html

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Диктатор країни-агресора путін заявив, що припинення вогню у війні з Україною зараз не актуальне.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на премʼєр-міністра Італії Маріо Драгі.

Він розповів деталі вчорашньої 40-хвилинної телефонної розмови з росіянином. путін сказав Драгі, що поточні газові контракти залишаються чинними і що європейські країни продовжуватимуть платити в євро та доларах, а не в рублях.

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Чи путін змінив своє ставлення від початку війни? Відповідь складна. Я думаю, що я помітив зміни, але я обережно інтерпретую ці знаки, тому що ситуація розвивається. Я вважаю, що помітив зміни в тоні, але я не можу казати про це з упевненістю на основі розмови, — сказав Драгі.

Драгі також сказав, що Італія досягне цілі НАТО витрачати 2% ВВП на оборону у 2028 році, додавши, що це не викликає суперечок серед членів його коаліції.