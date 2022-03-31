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В Киеве появится комендатура. Фото: Фокус
В Киеве заработает комендатура — чем она будет заниматьсяhttps://racurs.ua/n169083-v-kieve-zarabotaet-komendatura-chem-ona-budet-zanimatsya.htmlРакурс
Комендатура появится в Киеве — соответствующий приказ подписал начальник Киевской городской военной администрации Николай Жирнов.
Ведомство создали для организации и обеспечения мероприятий во время введения комендантского часа и установления режима светомаскировки. Также комендатура будет заниматься координацией действий сил и средств подразделений исполнительной власти, военных и правоохранителей. Об этом сообщается в приказе, который опубликован на веб-странице КГГА.
Возглавит комендатуру начальник Центрального управления военной службы правопорядка Киева и области, генерал-майор Виктор Плахтий.
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Должностной состав комендатуры состоит из семи человек:
- комендант города,
- заместитель коменданта,
- советник коменданта по юридическим вопросам,
- координатор по вопросам перемещения военных транспортных средств,
- координатор по вопросам контроля за мероприятиями введения комендантского часа, установления специального режима светомаскировки и работы блокпостов,
- координатор по вопросам взаимодействия правоохранительных органов,
- координатор по вопросам расквартирования и взаимодействия со службами жизнеобеспечения местных органов власти.
Напомним, 28 марта в Киеве изменили время комендантского часа, которое было введено из-за военного положения. Комендантский час в столице будет начинаться в 21.00 и будет заканчиваться в 6.00.