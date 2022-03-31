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Ракурс
В Киеве появится комендатура. Фото: Фокус

В Киеве заработает комендатура — чем она будет заниматься

31 мар 2022, 14:57
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Комендатура появится в Киеве — соответствующий приказ подписал начальник Киевской городской военной администрации Николай Жирнов.

Ведомство создали для организации и обеспечения мероприятий во время введения комендантского часа и установления режима светомаскировки. Также комендатура будет заниматься координацией действий сил и средств подразделений исполнительной власти, военных и правоохранителей. Об этом сообщается в приказе, который опубликован на веб-странице КГГА.

Возглавит комендатуру начальник Центрального управления военной службы правопорядка Киева и области, генерал-майор Виктор Плахтий.



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Должностной состав комендатуры состоит из семи человек:

  • комендант города,
  • заместитель коменданта,
  • советник коменданта по юридическим вопросам,
  • координатор по вопросам перемещения военных транспортных средств,
  • координатор по вопросам контроля за мероприятиями введения комендантского часа, установления специального режима светомаскировки и работы блокпостов,
  • координатор по вопросам взаимодействия правоохранительных органов,
  • координатор по вопросам расквартирования и взаимодействия со службами жизнеобеспечения местных органов власти.

Напомним, 28 марта в Киеве изменили время комендантского часа, которое было введено из-за военного положения. Комендантский час в столице будет начинаться в 21.00 и будет заканчиваться в 6.00.

Источник: Ракурс


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