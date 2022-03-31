У Києві з’явиться комендатура. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n169083-u-kyievi-zapracuie-komendatura-chym-vona-zaymatymetsya.html

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Комендатура з’явиться у Києві — відповідний наказ підписав начальник Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов.

Відомство створили для організації та забезпечення заходів під час введення комендантської години та встановлення режиму світломаскування. Також комендатура займатиметься координацією дій сил та засобів підрозділів виконавчої влади, військових і правоохоронців. Про це повідомляється в наказі, який опублікований на веб-сторінці КМДА.

Очолить комендатуру начальник Центрального управління військової служби правопорядку Києва і області, генерал-майор Віктор Плахтій.

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Посадовий склад комендатури складається з семи осіб:

комендант міста,

заступник коменданта,

радник коменданта з юридичних питань,

координатор із питань переміщення військових транспортних засобів,

координатор з питань контролю за заходами запровадження комендантської години, встановлення спеціального режиму світломаскування та роботи блокпостів,

координатор із питань взаємодії правоохоронних органів,

координатор з питань розквартирування та взаємодії зі службами життєзабезпечення місцевих органів влади.

Нагадаємо, 28 березня в Києві змінили час комендантської години, яка була запроваджена через воєнний стан. Комендантська година в столиці буде починатися о 21.00 та буде закінчуватися о 6.00.