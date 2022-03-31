Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Розвідка виклала особисті дані білоруських десантників, яких готують до війни проти України

Розвідка виклала особисті дані білоруських десантників, яких готують до війни проти України

31 бер 2022, 14:46
999

Головне управління розвідки України опублікувало персональні дані окремих військовослужбовців (106 осіб) 38 десантно-штурмової бригади (в/ч 92616, м. Брест) збройних сил білорусі, яких росія намагається втягнути у війну проти України.

ГУР подало у PDF-форматі особисті дані, фото, військове звання, посада, ідентифікаційний номер, адреса реєстрації/проживання, контактні телефони, марка та номери авто білоруських військових.

Пам’ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності. До речі, використаний хештег «окупантиРФ» непомилковий у цій публікації, хоч мова йде про білоруських військових злочинців, адже держави РБ — не існує. Це вже все одна орда РФ, — йдеться у повідомленні українських розвідників.

Повністю списки можна переглянути тут.



.

Нагадаємо, це не вперше ГУР публікує особисті дані окупантів. Раніше розвідники поділилися даними своїх «колег» з рф, що воюють в Україні.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів