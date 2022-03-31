Розвідка виклала особисті дані білоруських десантників, яких готують до війни проти України

ГУР подало у PDF-форматі особисті дані, фото, військове звання, посада, ідентифікаційний номер, адреса реєстрації/проживання, контактні телефони, марка та номери авто білоруських військових.

Пам’ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності. До речі, використаний хештег «окупантиРФ» непомилковий у цій публікації, хоч мова йде про білоруських військових злочинців, адже держави РБ — не існує. Це вже все одна орда РФ, — йдеться у повідомленні українських розвідників.