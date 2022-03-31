ГУР розкрило дані російських розвідників, які воюють проти України

ГУР розкрив дані російських розвідників, які воюють проти України

https://racurs.ua/ua/n169065-gur-rozkryv-dani-rosiyskyh-rozvidnykiv-yaki-vouut-proty-ukrayiny.html

Ракурс

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило перелік співробітників Головного розвідувального управління Генштабу РФ, які воюють на території України та скоюють військові злочини.

Головне управління розвідки України здобуло список військовослужбовців 1327 центру застосування розвідувальних підрозділів та підрозділів спеціального призначення ГРУ, що скоюють воєнні злочини проти народу України, — йдеться у повідомленні ГУР.

Повний перелік російських розвідників доступний за посиланням.

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Гарантуємо, що ніякий «центр» вас не підготує до гніву, який на вас чекає не тільки від нашого підрозділу, а й від усього народу України, — зазначили в ГУР.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало дані про 620 співробітників ФСБ Росії, які діють в інтересах РФ на території Європи.