Ракурсhttps://racurs.ua/
З початку вторгнення рф втратила вже 17 тис. 500 військових. Фото: ЗСУ
З початку вторгнення росія втратила 17 тис. 500 військових та понад 600 танківhttps://racurs.ua/ua/n169064-z-pochatku-vtorgnennya-rosiya-vtratyla-17-tys-500-viyskovyh-ta-ponad-600-tankiv.htmlРакурс
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну загарбники втратили близько 17 тис. 500 військовослужбовців.
Українські військові вже спалили понад 600 танків, більш ніж 1 тис. 700 бойових бронемашин різних типів. Дані уточняються, бо підрахунок ускладняється високою інтенсивністю бойових дій. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в Facebook.
Загальні бойові втрати противника:
.
- особовий склад — близько 17 тис. 500 осіб
- танки — 614 одиниці
- бойові броньовані машини — 1 тис. 735 одиниць
- артилерійські системи — 311 одиниць
- РСЗВ — 96 одиниць
- засоби ППО — 54 одиниць
- літаки — 135 одиниця
- вертольоти — 131 одиниця
- автомобільна техніка — 1 тис. 201 одиниця
- кораблі/катери — 7 одиниць
- цистерни з ПММ — 75 одиниць
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 83 одиниць
- спеціальна техніка — 22 одиниці
- пускові установки — 4 одиниці
Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти вкрай деморалізовані, а задіяні у вторгненні підрозділи відмовляються воювати. У підрозділах 60-ї окремої мотострілецької бригади 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу, у зв’язку з невиконанням наказу щодо ведення бойових дій, від посад усунуто двох командирів взводів.