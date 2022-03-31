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С начала вторжения рф потеряла уже 17 тыс. 500 военных. Фото: ВСУ

С начала вторжения россия потеряла 17 тыс. 500 военных и более 600 танков

31 мар 2022, 10:27
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З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну загарбники втратили близько 17 тис. 500 військовослужбовців.

Українські військові вже спалили понад 600 танків, більш ніж 1 тис. 700 бойових бронемашин різних типів. Дані уточняються, бо підрахунок ускладняється високою інтенсивністю бойових дій. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в Facebook.

Загальні бойові втрати противника:



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  • особовий склад — близько 17 тис. 500 осіб
  • танки — 614 одиниці
  • бойові броньовані машини — 1 тис. 735 одиниць
  • артилерійські системи — 311 одиниць
  • РСЗВ — 96 одиниць
  • засоби ППО — 54 одиниць
  • літаки — 135 одиниця
  • вертольоти — 131 одиниця
  • автомобільна техніка — 1 тис. 201 одиниця
  • кораблі/катери — 7 одиниць
  • цистерни з ПММ — 75 одиниць
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 83 одиниць
  • спеціальна техніка — 22 одиниці
  • пускові установки — 4 одиниці

Втрати ворога з початку вторгнення. Таблиця: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти вкрай деморалізовані, а задіяні у вторгненні підрозділи відмовляються воювати. У підрозділах 60-ї окремої мотострілецької бригади 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу, у зв’язку з невиконанням наказу щодо ведення бойових дій, від посад усунуто двох командирів взводів.

Источник: Ракурс


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