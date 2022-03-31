С начала вторжения рф потеряла уже 17 тыс. 500 военных. Фото: ВСУ

https://racurs.ua/n169064-s-nachala-vtorjeniya-rossiya-poteryala-17-tys-500-voennyh-i-bolee-600-tankov.html

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З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну загарбники втратили близько 17 тис. 500 військовослужбовців.

Українські військові вже спалили понад 600 танків, більш ніж 1 тис. 700 бойових бронемашин різних типів. Дані уточняються, бо підрахунок ускладняється високою інтенсивністю бойових дій. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в Facebook.

Загальні бойові втрати противника:

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особовий склад — близько 17 тис. 500 осіб

танки — 614 одиниці

бойові броньовані машини — 1 тис. 735 одиниць

артилерійські системи — 311 одиниць

РСЗВ — 96 одиниць

засоби ППО — 54 одиниць

літаки — 135 одиниця

вертольоти — 131 одиниця

автомобільна техніка — 1 тис. 201 одиниця

кораблі/катери — 7 одиниць

цистерни з ПММ — 75 одиниць

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 83 одиниць

спеціальна техніка — 22 одиниці

пускові установки — 4 одиниці

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти вкрай деморалізовані, а задіяні у вторгненні підрозділи відмовляються воювати. У підрозділах 60-ї окремої мотострілецької бригади 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу, у зв’язку з невиконанням наказу щодо ведення бойових дій, від посад усунуто двох командирів взводів.