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Ракурс

Працівники Держбюро розслідувань (ДБР) у Хмельницькому затримали трьох військових, які переправляли чоловіків призовного віку за кордон.

Схему переправлення до Польщі військовозобов’язаних громадян України замаскували під постачання гуманітарних вантажів для потреб однієї з військових частин Хмельницького.

Перевезення військовозобов’язаних чоловіків організував співробітник цієї частини, він залучив до протиправної діяльності ще двох підлеглих. Ціна уникнення служби в армії під час воєнного стану в країні становила 2 тис. дол.

В ДБР повідомили, що задокументовано декілька фактів отримання грошей від потенційних замовників. Одного з військових було затримано «на гарячому» — під час отримання першого траншу плати — 600 дол.

Під час обшуку в кабінеті організатора схеми знайшли 140 тис. грн.

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Слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо оголошення трьом затриманим про підозру.

Слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (хабарництво), ч. 5 ст. 426−1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) КК України.