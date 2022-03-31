Ракурсhttps://racurs.ua/
Схему вивозу чоловіків у Польщу замаскували під «гуманітарку» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n169063-shemu-vyvozu-cholovikiv-u-polschu-zamaskuvaly-pid-gumanitarku-video.htmlРакурс
Працівники Держбюро розслідувань (ДБР) у Хмельницькому затримали трьох військових, які переправляли чоловіків призовного віку за кордон.
Схему переправлення до Польщі військовозобов’язаних громадян України замаскували під постачання гуманітарних вантажів для потреб однієї з військових частин Хмельницького.
Перевезення військовозобов’язаних чоловіків організував співробітник цієї частини, він залучив до протиправної діяльності ще двох підлеглих. Ціна уникнення служби в армії під час воєнного стану в країні становила 2 тис. дол.
В ДБР повідомили, що задокументовано декілька фактів отримання грошей від потенційних замовників. Одного з військових було затримано «на гарячому» — під час отримання першого траншу плати — 600 дол.
Під час обшуку в кабінеті організатора схеми знайшли 140 тис. грн.
Слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо оголошення трьом затриманим про підозру.
.
Слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (хабарництво), ч. 5 ст. 426−1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) КК України.