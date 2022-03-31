Рашисти воруют картофель. Фото: argumentua.com

https://racurs.ua/n169062-sborische-maroderov-genshtab-pokazal-okkupanta-kotoryy-ne-dovez-nagrablennoe.html

Ракурс

Російські нацисти в Україні не лише вчиняють воєнні злочини, але й займаються мародерством.

Генеральний штаб Збройних сил України показав одного з російських окупантів, який не довіз награбоване. Рашист виніс з української оселі золоті прикраси, валюту на наручний годинник. Однак додому вже не повернеться. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Facebook.

Друга армія у світі — це бутафорія. Насправді ж, збройні сили російської федерації — це збіговисько мародерів, нікчем та воєнних злочинців. На фото — один із російських окупантів не довіз здобич, — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 березня Служба безпеки України опублікувала перехоплену телефонну розмову російського окупанта з дружиною. Жінка фашиста просить його привезти ноутбук, кросівки та костюм потрібного розміру. Все це агресор повинен винести з українських будинків та квартир на захоплених територіях.

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Натомість мародер хвалиться, що вже набрав їй хорошої косметики та футболок, а його колеги — взагалі носять награбоване «цілими сумками».

У СБУ наголошують, що рашисти настільки знахабніли, що мародерство в українських будинках стало для них як похід у супермаркет.