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Ракурс
Мародер рф накрав дружині косметики і футболок з домівок українців

Мародер рф накрав дружині косметики і футболок з домівок українців (АУДІО)

30 бер 2022, 11:25
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Мародерство в українських домівках стало для рашистів буденною справою. Дружини дикунів просять у них вкрасти в Україні ноутбук, кросівки і костюм. Про це повідомляє Служба безпеки України, яка оприлюднила відповідні аудіозаписи розмов воєнних злочинців фашистської росії.

Рашист хвалиться, що вже набрав хорошої косметики та футболок, а його колеги — взагалі носять награбоване «цілими сумками»! — цитує СБУ розмову дикунів рф.

Також спецслужба процитувала відповідь дружини рашиста, яка демонструє, кому українці зараз протистоять:



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Какой русский человек не сопрет ниче.

Джерело: Ракурс


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