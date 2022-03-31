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Разведка выложила личные данные белорусских десантников, готовящихся к войне против Украины

Разведка выложила личные данные белорусских десантников, готовящихся к войне против Украины

31 мар 2022, 14:46
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Головне управління розвідки України опублікувало персональні дані окремих військовослужбовців (106 осіб) 38 десантно-штурмової бригади (в/ч 92616, м. Брест) збройних сил білорусі, яких росія намагається втягнути у війну проти України.

ГУР подало у PDF-форматі особисті дані, фото, військове звання, посада, ідентифікаційний номер, адреса реєстрації/проживання, контактні телефони, марка та номери авто білоруських військових.

Пам’ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності. До речі, використаний хештег «окупантиРФ» непомилковий у цій публікації, хоч мова йде про білоруських військових злочинців, адже держави РБ — не існує. Це вже все одна орда РФ, — йдеться у повідомленні українських розвідників.

Повністю списки можна переглянути тут.



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Нагадаємо, це не вперше ГУР публікує особисті дані окупантів. Раніше розвідники поділилися даними своїх «колег» з рф, що воюють в Україні.

Источник: Ракурс


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