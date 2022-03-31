Рашисты продолжают бить из артиллерии по Чернигову и Харькову. Фото:

https://racurs.ua/n169081-vrag-prodoljaet-bit-iz-artillerii-po-chernigovu-i-harkovu-genshtab.html

Ракурс

Російські окупанти продовжують цинічно обстрілювати українські міста.

На Сіверському напрямку противник діє силами окремих підрозділів зі складу 2-ї, 41-ї загальновійськових армій та 90-ї танкової дивізії Центрального воєнного округу. Окупанти продовжують блокувати та обстрілювати Чернігів. Закріплюються на зайнятих рубежах та проводять перегрупування. Про це 31 березня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Броварському напрямку противник продовжує відведення підрозділів у прикордонні райони з росією, але частина підрозділів залишається на позиціях. На Поліському напрямку ворог переміщує підрозділи 35-ї, 36-ї загальновійськових армій та 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ з Поліського операційного району.

На Слобожанському напрямку окупанти з артилерії гатять по Харкову. У напрямку на Слов’янськ ворог перегруповується та поповняє паливно-мастильні матеріали. На Донецькому напрямку рашисти зосередили основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна та Рубіжне, а також захопленні міста Маріуполь.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що частіше з літаків ворог став атакувати війська та об'єкти в районах населених пунктів Лисичанськ, Рубіжне, Попасна, Кремінна.

У районі Нової Каховки противник розгорнув логістичну базу, але активних дій не проводить. На Південнобузькому напрямку окупанти відновлюють боєздатність.

На Волинському напрямку суттєвих змін в складі та положенні військ противника не відзначено.

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Зазначається, що в ході бойових зіткнень втрати 1-го мотострілецького батальйону 36-ї окремої мотострілецької бригади 29-ї загальновійськової армії сягнули понад 60% особового складу.

Нагадаємо, розвідка Великої Британії вважає, що найближчими днями в передмістях Києва, швидше за все, розгорнуться запеклі бої.