Учительницу в беларуси оштрафовали за синюю и желтую ленты в волосах

https://racurs.ua/n169088-uchitelnicu-v-rossii-otpravili-pod-sud-za-sinuu-i-jeltuu-lenty-v-volosah.html

Ракурс

Рашизм в лукашенківській білорусі передбачає ненависть до України та всього українського.

Наприклад, у місті Бобруйськ вчительку місцевої школи Ларису Секержицьку суд оштрафував за синю й жовту стрічки у волоссі. Педагога з історії визнали винною порушенні порядку організації або проведення масового заходу. Феміда постановила, що стрічки у волосся вчителька пов’язала не для краси, а для «вираження свого суспільно-політичного настрою у зв’язку з тим, що відбувається в Україні». Тим самим педагог «намагалася привернути до себе увагу громадян». Про це повідомляє російське видання «Зеркало».

Сама жінка своєї провини не визнає. Вона розповіла, що 3 та 4 березня прив’язала до волосся жовту і синю стрічки для краси, а не вираження своєї позиції. В учительській 4 березня її помітили дві колеги, які закрили двері на ключ та накинулися на жінку, вимагаючи пояснення за «українську» зачіску.

Згодом до «лінчування» приєдналася заступник директора, яка наказала зняти стрічки. А директор школи не лише вимагала дати письмове пояснення, але й погрожувала звільненням.

Зі школи педагога забрала поліція. Силовики-фашисти доставили її у відділок, де її обшукали та змушували роздягнутися. Згодом на неї склали протокол.

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Нагадаємо, у березні на Манежній площі у москві відбувся небагатолюдна акція протесту проти війни російської федерації в Україні. Російські силовики затримали дівчину з листком, на якому був напис «Два слова».

Джерело: «Зеркало»