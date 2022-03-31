Бомбоубежища и укрепленные паркинги — Кабмин инициирует изменения в проектировании домов после победы

https://racurs.ua/n169089-bomboubejischa-i-ukreplennye-parkingi-kabmin-iniciiruet-izmeneniya-v-proektirovanii-domov-posle.html

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Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що після війни будинки в країні проєктуватимуться з урахуванням бомбосховищ і укріплених паркінгів, як це робиться в Ізраїлі.

Кубраков сьогодні перебуває у Харкові, в якому наразі зруйновано майже 1,3 тис. житлових багатоповерхових будинків, 70 шкіл, 54 садочки, 16 лікарень. Аналогічного масштабу руйнувань зазнали й інші міста у зоні бойових дій. Ми маємо точні дані щодо конкретних втрат — росія обов’язково платитиме для відбудови країни, — запевнив Кубраков.