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Мінфін США запровадив нові санкції проти технологічного сектору рф.
Під них потрапили 13 осіб та 21 компанія, котрі працюють у сфері високих технологій, зокрема на потреби російської армії. Про це сьогодні, 31 березня, повідомляється на сайті відомства.
Мінфін … розширив санкції, включивши в нього аерокосмічний, морський та електронний сектори російської економіки, — зазначають у відомстві. — Сьогоднішні дії є частиною комплексної відповіді з обмеження секторів, які необхідні для забезпечення тривалого вторгнення путіна в Україну..
Так, санкції запроваджені проти:
- акціонерного товариства «Мікрон» — найбільшого російського виробника мікросхем;
- АТ «НДІ-Вектор» — компанії з розробки програмного забезпечення та комунікаційних технологій;
- комп’ютерної фірми T-Platforms;
- ТОВ «Сернія Інжиніринг» — компанії, пов’язаної з мережою розповсюдження зброї російськими спецслужбами, а також із незаконною закупівлею обладнання та технологій подвійного призначення для оборонного сектору;
- ТОВ «Сертал» — займається незаконною закупівлею обладнання та технологій подвійного призначення для оборонного сектору рф.