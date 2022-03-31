США расширили антироссийские санкции, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/n169098-ssha-vveli-novye-sankcii-protiv-rf-detali.html

Ракурс

Мінфін США запровадив нові санкції проти технологічного сектору рф.

Під них потрапили 13 осіб та 21 компанія, котрі працюють у сфері високих технологій, зокрема на потреби російської армії. Про це сьогодні, 31 березня, повідомляється на сайті відомства.

Мінфін … розширив санкції, включивши в нього аерокосмічний, морський та електронний сектори російської економіки, — зазначають у відомстві. — Сьогоднішні дії є частиною комплексної відповіді з обмеження секторів, які необхідні для забезпечення тривалого вторгнення путіна в Україну.



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Так, санкції запроваджені проти: