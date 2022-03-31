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Ракурс
США розширили антиросійські санкції, фото: «5 канал»

США запровадили нові санкції проти рф — деталі

31 бер 2022, 20:45
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Мінфін США запровадив нові санкції проти технологічного сектору рф.

Під них потрапили 13 осіб та 21 компанія, котрі працюють у сфері високих технологій, зокрема на потреби російської армії. Про це сьогодні, 31 березня, повідомляється на сайті відомства.

Мінфін … розширив санкції, включивши в нього аерокосмічний, морський та електронний сектори російської економіки, — зазначають у відомстві. — Сьогоднішні дії є частиною комплексної відповіді з обмеження секторів, які необхідні для забезпечення тривалого вторгнення путіна в Україну.



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Так, санкції запроваджені проти:

  • акціонерного товариства «Мікрон» — найбільшого російського виробника мікросхем;
  • АТ «НДІ-Вектор» — компанії з розробки програмного забезпечення та комунікаційних технологій;
  • комп’ютерної фірми T-Platforms;
  • ТОВ «Сернія Інжиніринг» — компанії, пов’язаної з мережою розповсюдження зброї російськими спецслужбами, а також із незаконною закупівлею обладнання та технологій подвійного призначення для оборонного сектору;
  • ТОВ «Сертал» — займається незаконною закупівлею обладнання та технологій подвійного призначення для оборонного сектору рф.

Джерело: Ракурс


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