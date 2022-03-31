Рекордну кількість нафти із запасів США доручив спрямувати на ринок Байден

Рекордну кількість нафти із запасів США доручив спрямувати на ринок Байденhttps://racurs.ua/ua/n169097-rekordnu-kilkist-nafty-iz-zapasiv-ssha-doruchyv-spryamuvaty-na-rynok-bayden.htmlРакурс
Президент США Джо Байден доручив спрямувати на ринок найбільшу в історії кількість нафти зі стратегічного резерву країни — йдеться про в середньому по 1 млн барелів на добу протягом найближчих шести місяців.
Мета таких дій — компенсувати нестачу нафти на ринку, викликану запровадженими щодо росії через напад на Україну санкціями.
Про це йдеться у заяві, опублікованій сьогодні, 31 березня, на сайті Білого дому.
Президент Байден координуватиме цю ініціативу з союзниками та партнерами в усьому світі, — зазначають у Білому домі. — Очікується, що інші країни приєднаються до цієї ініціативи, й тоді спільними зусиллями вдасться вивільняти набагато більше ніж 1 млн барелів на добу..
Також у США очікують, що внутрішній видобуток нафти зросте на 1 млн барелів на добу в цьому році і майже на 700 тис. барелів на добу в наступному.
Крім того, Байден закликає Конгрес прийняти його план щодо прискорення переходу США на «чисту» енергетику.