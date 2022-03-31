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Ракурс
Джо Байден, фото: U.S. Secretary of Defense

Рекордное количество нефти из запасов США поручил направить на рынок Байден

31 мар 2022, 19:53
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Президент США Джо Байден доручив спрямувати на ринок найбільшу в історії кількість нафти зі стратегічного резерву країни — йдеться про в середньому по 1 млн барелів на добу протягом найближчих шести місяців.

Мета таких дій — компенсувати нестачу нафти на ринку, викликану запровадженими щодо росії через напад на Україну санкціями.

Про це йдеться у заяві, опублікованій сьогодні, 31 березня, на сайті Білого дому.

Президент Байден координуватиме цю ініціативу з союзниками та партнерами в усьому світі, — зазначають у Білому домі. — Очікується, що інші країни приєднаються до цієї ініціативи, й тоді спільними зусиллями вдасться вивільняти набагато більше ніж 1 млн барелів на добу.



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Також у США очікують, що внутрішній видобуток нафти зросте на 1 млн барелів на добу в цьому році і майже на 700 тис. барелів на добу в наступному.

Крім того, Байден закликає Конгрес прийняти його план щодо прискорення переходу США на «чисту» енергетику.

Источник: Ракурс


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