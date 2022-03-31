Путин приказал продавать российский газ за рубли

Путин стремится продавать газ за рубли, фото: BBC

https://racurs.ua/n169092-putin-prikazal-prodavat-rossiyskiy-gaz-za-rubli.html

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Президент країни-агресора володимир путін підписав указ щодо переведення розрахунків за газ із «недружніми країнами» у рублі з 1 квітня.

Про це він повідомив сьогодні, 31 березня, під час брифінгу, повідомляє агентство «Інтерфакс».

«Недружніми країнами» у рф називають держави, які запровадили санкції у відповідь на російське вторгнення в Україну.

Якщо недружні країни не платитимуть з 1 квітня в рублях — вважатимемо це невиконанням зобов’язань щодо газових контрактів, у такому разі чинні контракти будуть зупинені, — заявив путін.

Згідно з путінським указом, російський «Газпромбанк» має відкрити для країн Заходу два рахунки — в іноземній валюті та в рублях. Кошти за газ надходитимуть на рахунки в іноземній валюті, після чого банк купуватиме за неї рублі, переказуватиме на рахунок у рублях і платитиме за газ.

Також в указі передбачено, що в росії створять спеціальну комісію, яка може видавати дозвіл на оплату газу в іноземній валюті.

На думку експертів, такими діями росія намагається змусити країни ЄС розірвати невигідні для неї довгострокові контракти на постачання газу та підписати нові, за вищими цінами.

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Водночас міністри економіки Франції та Німеччини вже заявили, що не платитимуть за газ у рублях, оскільки умови контрактів мають зберігатися.

Джерело: «Інтерфакс»